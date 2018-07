Ladri di autoricambi di lusso in azione: smontate due Audi A6

di Francesco Campi

Nuova razzia in città deidi. Questa volta nel mirino sono finite due, letteralmente spogliate di pezzi da qualcuno che, con tutta probabilità ha agito su commissione e cercava qualcosa di preciso. In particolare, i. Perché a entrambe le auto depredate, due A6, una in via Santonevri, nella piazzetta centrale della Città Giardino, l'altra in via Ramelli, sul retro dell'officina Angelo Gomme, pochi passi a fianco del parcheggio della Lidl di viale Porta Po, aperte con la rottura del finestrino posteriore, dietro al sedile di guida, sono state asportate le scatole contenenti i fari, con tanto di vetri. Un lavoro compiuto da mani esperte, perché nonostante abbia operato in modo brutale, dovuto probabilmente alla necessità di agire in fretta, ha martoriato le parti vicine ma sembrerebbe aver mantenuto intatti i pezzi che gli servivano.