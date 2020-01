Polveri sottili sopra i limiti di guardia: torna il blocco dei diesel Euro 4

ROVIGO - A seguito rilevazione dati Arpav relativi alle polveri sottili, il Comune di Rovigo fa scattare il livello di allerta 1, corrispondente al semaforo arancione, con divieto di circolazione dei mezzi a benzina più vecchi e anche di quelli a gasolio fino alla classificazione Euro 4.



I divieti scatteranno da domani, martedì 28 gennaio, quando saranno in vigore i provvedimenti previsti dall'ordinanza.



Ordinanza e informazioni sono reperibili nel sito del Comune www.comune.rovigo.it. Particolari deroghe sono previste per i mezzi di soccorso e per chi dispone di un unico mezzo per andare al lavoro.



I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di martedì 28 febbraio Ultimo aggiornamento: 14:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA