Schianto in Transpolesana: auto "decapitata", conducente miracolato

FRATTA POLESINE - Un vero e proprio miracolo che se la sia cavata praticamente illeso dato che la sua auto è stata schiacciata contro il guardrail da un furgone, accartocciata e completamente scoperchiata, aperta come una scatoletta di tonno. Una scena che ha fatto temere il peggio per il 30enne di San Bellino al volante della Punto nera completamente distrutta. Teatro del pauroso incidente è stata la supestrada Transpolesana, all’altezza dell’uscita per Fratta Polesine. Sia il camion, al volante del quale si trovava un 50enne della zona, sia la Punto, viaggiavano in direzione Verona. Lo schianto è avvenuto attorno alle 14.30.