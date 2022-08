ROVIGO - Va a schiantarsi contro un platano, distrugge l'auto e riporta gravi ferite nell'incidente. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Rovigo, sulla strada regionale 88, nei pressi dell'autovelox in direzione di Lendinara. Secondo le prime ricostruzioni formulate, si tratta di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto alcun altro veicolo. La donna ha perso il controllo del mezzo e ha finito la propria corsa andandosi a schiantare sull'albero, in una strada molto pericolosa, teatro di incidenti con esiti mortali in questi anni. I vigili del fuoco sono intervenuti in maniera tempestiva e sul posto si sono precipitati anche gli operatori del Suem. I carabinieri, invece, hanno effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica dello spaventoso incidente. La Regionale è rimasta chiusa al traffico per un'ora circa per consentire agli operatori di intervenire in totale sicurezza. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni, ma non pare in pericolo di vita.

Ieri mattina, invece, a Porto Viro incidente tra un'automobile e una moto: l'impatto è avvenuto in via Contarini, all'altezza del distributore Petrol. A riportare la peggio il ragazzo che guidava lo scooter, sbalzato dalla sella e finito in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono accorsi i carabinieri per eseguire i rilievi, coordinare il traffico e accertare la dinamica dello scontro. Il ragazzo che conduceva il motorino ha riportato diverse ferite, ma non di gravissima entità.

Il terzo incidente in appena 24 ore si era verificato nella tarda mattinata di venerdì, lungo la strada provinciale Eridania, nel territorio comunale di Papozze. Un furgone ha travolto all'improvviso una Apecar ferma a bordo careggiata e la donna, a causa dell'impatto violentissimo, è stata scaraventata in mezzo ai cespugli. Illeso, invece, il conducente del furgone. L'Apecar era irriconoscibile dopo la botta la donna è rimasta incastrata nell'abitacolo per un breve periodo. Sul luogo dell'incidente è arrivato il personale del Suem 118, che ha estratto la donna dalle lamiere e l'ha subito trasportata all'ospedale per i primi accertamenti. Ora è ancora ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. A Papozze, per coordinare i rilievi e gestire la mole di traffico, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato. Sembrano in lieve miglioramento, intanto, le condizioni di salute del 24enne che giovedì pomeriggio ha causato un incidente a Occhiobello, ha tentato la fuga e si è schiantato contro un muretto dell'azienda Eurovo, in località Piacentina. Il ragazzo era stato portato via in elisoccorso a Padova, ricoverato in codice rosso.