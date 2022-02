Scontro tra furgone di rugbisti e un'auto: sei feriti, quattro sono ragazzi

STANGHELLA - Poco dopo le 18 di oggi, martedì 15 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 16 a Stanghella per un incidente tra un’auto e un furgone di una società sportiva di rugby rodigina: 6 feriti tra cui 4 ragazzi tra gli 11 e 16 anni. I pompieri arrivati da Este e da Rovigo, con tre automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso i ragazzi e le due conducenti, che sono state assistiti dal personale del SUEM, accorsi con più ambulanze e l’automedica per essere stabilizzati e trasferiti in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 20.