Pesca incredibile di granchi blu: una sola barca con l'ostreghero ne ha presi 2,5 quintali in due ore

Ieri Luca De Carlo, domani Luca Zaia. Il presidente della Commissione agricoltura del Senato, Luca De Carlo (FdI), è stato ieri mattina in sopralluogo a Porto Tolle, nella Laguna del Canarin, per seguire le operazioni di pesca del granchio blu.

«I numeri sono impressionanti: con l'ostreghero, una sola barca ha raccolto 2,5 quintali di granchi blu in due ore, mentre con le gabbie lasciate 12 ore in acqua ne è stato raccolto un altro quintale - ha detto De Carlo -. È un problema che va eradicato in maniera decisa».

E domani al porto di Pila è atteso il governatore Luca Zaia.