Il titolo - Chi ha ucciso Laura Palmer? - è un chiaro omaggio alla serie tv Twin Peaks. Ma a partire dalla data di uscita, oggi, è anche il nuovo singolo di Goji. L'artista residente a Rovigo, che nel 2018 era stato tra i vincitori di Area Sanremo, torna in radio e in tutti gli store digitali con questo brano, scritto con Nicola Scarpante e Paolo Valli, prodotto da Franco Iannizzi e Marco Mori, e nato «da un'idea arrivata dopo un viaggio sciamanico pomeridiano, in cui il ritmo e i suoni hanno giocato una carta vincente».



Chi ha ucciso Laura Palmer parla di un'avventura dove un sogno erotico si manifesta più reale di quanto si possa pensare. Ma una volta di fronte all'opportunità, il peso delle serie tv come fattispecie di moderna abitudine, arriva «come una valanga dirompente». E fa riflettere sulla vita e sui rapporti con i desideri, con una domanda da affrontare come un bivio: è più importante «scoprire l'assassino» o le nostre passioni più nascoste?



Nato a Ferrara ma da diversi anni rodigino d'adozione, Goji (nome d'arte di Francesco Brunelli) ha nutrito l'amore per la musica con i dischi di Lucio Dalla e Lucio Battisti che si ascoltavano in famiglia, e con un padre batterista. Quei suoni e quelle parole - pesate, curate e cantate - l'hanno profondamente influenzato fin da bambino, e sono stati i primi passi per riuscire ad arrivare al cuore delle persone, con la consapevolezza che nessuna «verità è mai visibile e piena se canti da solo», come Goji canta nel singolo Mambowe, del 2020: un brano che illumina con parole ermetiche e riflessive, come un sogno.



LA CARRIERA

In carriera Goji conta diversi premi vinti: il Red Passion al Sanremo Music Awards 2015, il premio inediti al Sanremo Open Theatre 2016, e della critica al concorso di musica e bellezza La Bella e La Voce. Goji compone brani che nascono dalla vita di tutti i giorni, da dettagli e particolari, dall'amore e da una ricerca profonda sul significato della vita. Dopo essere stato tra i vincitori di Area Sanremo 2018 con il brano Come va (adesso bene) prodotto da Davide Maggioni, Maurizio Rusty Rugginenti e arrangiato da Nicola Scarpante, nel 2019 era entrato tra i finalisti dello stesso concorso cantando Fatti del bene e aveva partecipato agli eventi collaterali del Festival di Sanremo, tra cui Casa Siae e Optima Red Alert con Red Ronnie e Grazia Di Michele. Nel 2019 ha iniziato la collaborazione con Paolo Valli, portando nel proprio progetto musicale e dentro di sé anche la passione per i suoni elettronici, che cerca attraverso la musica di artisti di tutto il mondo.

Nicola Astolfi