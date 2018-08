Mancano volontari, rischia di chiudere la "casa dei gatti disabili"

di Roberta Merlin

ROVIGO - Non ci sono volontari disposti a curare i gattini disabili e il centro di via Alfieri è costretto a chiudere. A dare la brutta notizia è la responsabile di Disabilandia, Valentina Pasotto, da due anni impegnata in città ad accogliere e a curare gattini, ma ultimamente anche cani, portatori di disabilità. Attualmente nella casa di via Alfieri sono presenti una quarantina di mici e quattro cani “speciali”, tutti animali domestici abbandonati perché portatori di qualche handicap: