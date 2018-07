In calo i topi d'appartamento, ma aumentano del 48% i furti d'auto

ROVIGO - Negli ultimi anni il numero complessivo di reati denunciati in Polesine è drasticamente diminuito. Dal 2016 al 2018 il calo è stato nell'ordine del 25%. Praticamente un quarto in meno. Il numero ufficiale è stato ribadito nel dettaglio nel corso dell'ultima festa della Polizia: dal 15 marzo 2015 al 15 marzo 2016 il numero dei reati rilevati è stato pari a 8.016, dal 15 marzo 2017 al 15 marzo 2018, invece, il numero si è attestato a 6.133. A livello di numeri, fra l'altro, va sottolineato come, fra i reati rilevati direttamente dalla polizia, circa un sesto del totale, 1.274, prevalentemente nella città di Rovigo, comunque un campione significativo per le tendenze generali, i furti in generale hanno subito un calo del 9,8%, passando da 632 a 570, con una netta contrazione, in particolare, di quelli negli esercizi commerciali, passati da 76 a 58, quindi con un calo del -23%. Quelli più odiosi di tutta la categoria, i furti in abitazione, invece, sono passati di 149 a 119, con una flessione del -17%. In netta controtendenza i furti sulle auto in sosta, cresciuti del 48%, da 80 a 119. In aumento anche gli scippi, +28%, anche se il loro numero resta limitato passando da 7 a 9. A livello statistico, fra l'altro, con i dati aggiornati al 2016, per quanto riguarda i furti Rovigo aveva una media di 15,09 ogni 10mila abitanti, la media più bassa a livello regionale dopo Treviso con 11,99, e ben al di sotto della media nazionale di 19,2 denunce ogni 10mila abitanti. Ancora più lusinghiero il sottoinsieme relativo ai furti in abitazione, 1,8 ogni 10mila abitanti, praticamente in linea con il dato di Treviso, 1,72, e ben distante dal 3,29 di Vicenza ma anche dal 2,58 di Padova e 2,55 di Ferrara.

