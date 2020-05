Truffano una coppia di anziani: inseguiti, escono di strada, fermato uno dei tre malviventi

ROVIGO - Hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri di Rovigo per tentare la fuga verso Ferrara. Sul ponte sul Po sono però incappati in due pattuglie dei militari dell'Arma della città estense allertate dai colleghi rodigini. Protagonista della rocambolesca fuga con inseguimento che ne è seguita è stata un'auto Alfa Romeo 147 con a bordo tre persone. Tutto è avvenuto poco prima delle 12. L'auto in fuga non ha fatto tanta strada. Usciti di strada in via Guttuso a Occhiobello, i tre a bordo si sono visti piombare addosso i carabinieri che sono riusciti a fermare e bloccare uno dei tre occupanti, un uomo 53 anni di origine marocchina seduto sul sedile posteriore. Sono tutt'ora in corso le ricerche degli altri due uomini, fuggiti a

piedi. Da quanto si è finora appreso sembra che il 53enne, magrebino, assieme ad altre due persone, una della quali una donna, abbia tentato una truffa in casa di una coppia di anziani di

circa 80 anni, nella provincia di Rovigo, con la scusa di effettuare

una sanificazione anti-Covid-19. In quel momento, sarebbe sopraggiunto un carabiniere fuori

servizio che stava tornando a casa. Insospettito dagli strani

movimenti proprio nei pressi dell'abitazione, il militare si è

avvicinato all'auto ma i tre sono riusciti a scappare. Il militare ha però rapidamente preso il numero di targa lanciandosi all'inseguimento del veicolo. I carabinieri di Ferrara,

ricevuta la nota di ricerca del mezzo, si sono disposti per intercettarlo a Pontelagoscuro nei pressi del ponte sul Po: quando l'Alfa 147 ha visto i militari, con una brusca inversione a “U” ha imboccato la provinciale in direzione Occhiobello. Giunta all'altezza del supermercato Lidl, l'auto ha imboccato a forte velocità una serie di piccole strade fino a schiantarsi in via Guttuso, prima contro una recinzione in muratura e poi centrando due auto parcheggiate. L'uomo alla guida del veicolo e la donna sono riusciti a scappare, mentre il terzo uomo, fermato dai carabinieri, è stato denunciato a piede libero per la tentata truffa in

concorso. L'auto è sotto sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA