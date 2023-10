ROVIGO - Frattesina non smette di stupire, restituendo agli archeologi nuovi incredibili ritrovamenti. Ieri pomeriggio l’annuncio che lì, prima ancora che nel resto d’Europa, si produceva il vetro. L o si può dedurre dalla scoperta di una fornacetta datata XI-X secolo a.C, che diventa la più antica mai scoperta in Europa e a nord dell’Egitto. I l nome di Frattesina , peraltro, viene sempre fatto nel corso del “ Venice glass week” che da sette anni si svolge a Venezia.

L e novit à non finiscono qui. A illustrarle è stato Paolo Bellintani, davanti a un numeroso pubblico di visitatori giunti da ogni parte del Polesine in occasione della giornata organizzata da Italia Nostra per gli gli scavi archeologici di Frattesina e Villamarzana la cui campagna, iniziata il 28 agosto, durerà fino a venerdì per poi riprendere nella primavera prossima . A Fratta, considerato il più importante sito europeo dell’et à protovillanoviana, si è iniziato con la visita ai due piani del museo nazionale archeologico, seguita da quella agli affreschi di villa Badoer. Dopo la pausa pranzo ci sè spostati in via Palladio 1026 per vedere da vicino come stanno lavorando gli archeologi. Il tutto è inserito all’interno del progetto “Prima Europa. La Protostoria del Polesine”, coordinato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza , finanziato dalla Fondazione Cariparo, dove sono impegnati La Sapienza u niversità di Roma con il D ipartimento di Scienze dell’antichità e il Centro polesano di studi storici archeologici ed etnografici di Rovigo.



L’ESPERTO



«il progetto riguarda tre siti protostorici polesani molto importanti: Fratta, Villamarzana e Campestrin di Grignano - sottolinea Bellintani, presidente del Cpssae e funzionario della Soprintendenza del Trentino - a bbiamo trovato due importanti strutture abitative, due grandi capanne coeve, tra XI e X secolo a.C., 12 metri di lunghezza per 8 metri di larghezza, più altre strutture non ancora ben identificate nella funzione, ma probabilmente erano d el campo artigianale. Lungo le sponde di un antico canale, che tagliava l’abitato di Frattesina in senso est-ovest, abbiamo rinvenuto una fornacetta, di tipo pirotecnologico quali per esempio metallurgia o vetro : per questo sta facendo le analisi l’ u niversit à di Padova, grazie alla professoressa Angelini. In teoria dovrebbe essere l’ultima campagna di scavi del 2023, prima delle conclusioni delle analisi dette , poi fa remo il possibile per riaprire gli scavi. Quest’anno sono state fatte importanti scoperte soprattutto dal vista scientifico e della valorizzazione. In particolar modo a livello degli edifici abitativi e quella della fornacina, che ci dir à le eccezionali attività artigianali (metallurgia, lavorazione dell’ ambra, dell’ avorio e del vetro, e uova di struzzo) dell’abitato di questo sito oramai sempre più famoso a livello europeo » .

La fornacetta, di cui è ben conservata la parte posteriore absidata, è oggetto di indagini archeometriche sul terreno che contiene , che permetteranno di capirne l’utilizzo. Nella vicina Villamarzana è stato ritrovato un altro reperto degno di nota: si tratta di un’immanicatura in palco di cervo. I musei nazionale di Fratta e civico dei Grandi f iumi di Rovigo si andranno così ad arricchire di nuovi reperti archeologici da esporre nelle varie sale.

Tanti gli appassionati di archeologia e storia che non hanno voluto mancare a questa iniziativa. Anche gli alunni delle scuole di Fratta, Costa e Villamarzana hanno presenziato agli s c avi in queste giornate aperte .