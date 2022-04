Il nome del comune di Ficarolo? È ambiguo e deve cambiare in Perarolo

FICAROLO (ROVIGO) - “A detta di alcuni contestatori, il nome di Ficarolo è ambiguo e deve cambiare in Perarolo”: pesce d'aprile sul web, il divertente scherzo è stato ideato e pubblicato dalla Pro Loco locale che scrive: “Il nome di Ficarolo ha un'origine che si perde nella leggenda, ma le voci popolari lo associano come sappiamo alla pianta del fico. Non possiamo negare che il curioso toponimo del nostro paesino suscita spesso ilarità per evidenti giochi di parole, ma questa goliardia fa parte del nostro folklore e diverte anche i ficarolesi. A quanto pare, però, qualcuno non la pensa così e ritiene che il nome dovrebbe essere cambiato. Un gruppo di non meglio specificati contestatori ha avviato una petizione online per chiedere che Ficarolo cambi nome in "Perarolo". Ora, passiamo oltre la scelta della nomenclatura, esiste già il comune di Perarolo di Cadore: un graziosissimo borgo sulle alpi bellunesi che vi invitiamo a visitare. Evidentemente i nostri contestatori non sono assi di geografia. Davvero esistono persone che si sentono offese dal nome di Ficarolo? Che mondo stiamo diventando? Noi rispondiamo con un sorriso e ribadiamo fieramente di essere Ficarolesi”.

