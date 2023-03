ROVIGO - Esposizioni all'aperto, giochi per bambini e cibo di strada oltre a tanti boccali di birra per celebrare, anche se con oltre dieci giorni di ritardo, la festa del patrono irlandese: san Patrizio. Il prossimo fine settimana, nel centro storico tra corso del Popolo e piazza Vittorio Emanuele andrà in scena l'iniziativa "Benvenuta primavera", la manifestazione che da 21 anni saluta l'arrivo della bella stagione mettendo insieme le attività produttive e gli esercenti per quella che è sì una festa, ma che ha anche e soprattutto una finalità commerciale.

«Da tanti anni questa manifestazione inaugura la stagione degli eventi all'aperto in città» ha puntualizzato l'assessore al Commercio Giorgia Businaro durante la presentazione a Palazzo Nodari, affiancata da Giancarlo Zanella, presidente del Cofipo, e Vittorio Ceccato, vicepresidente di Confesercenti Venezia Rovigo, le due associazioni partner che organizzano l'iniziativa e che Businaro ha definito «i pilastri dell'evento». È stato proprio Zanella a entrare nei dettagli del programma che si declina su tre giornate, a partire da venerdì e fino a domenica 2 aprile, dalle 10 a mezzanotte, evidenziando che «quest'anno si stravolge l'organizzazione della manifestazione su aree pubbliche» vista la presenza di categorie merceologiche diverse rispetto alle edizioni precedenti.

MOSTRE, GIOCHI E LOCALI

Come accennato, lungo corso del Popolo saranno presenti concessionari di auto, mostra di biciclette, articoli sportivi, motociclette americane e in particolare, le Harley Davidson, vere e proprie icone del mito americano, simbolo indiscusso di tutti i biker nonché le moto più collezionate al mondo, infine saranno esposte anche le auto americane. Piazza Vittorio Emanuele sarà adibita allo svago dei più piccoli: sul liston ci saranno i giochi per bambini. E poi, come in ogni festa che si rispetti, ci sarà il cibo, con prodotti tipici e di strada per il ristoro dei visitatori, e qualcosa da bere.

È qui che entra in gioco la festa di san Patrizio che dall'Irlanda, dove si è celebrata lo scorso 17 marzo, è arrivata fino a Rovigo. In quella data, però, si celebra anche la festa dell'Unità d'Italia, che però non è stata considerata. A celebrare san Patrizio saranno i locali del centro, cui si unirà la festa del rugby in piazza. «Abbiamo deciso di mettere insieme dei settori merceologici diversi tra loro per creare più curiosità» ha sottolineato Zanella, cui ha fatto eco l'assessore: «L'amministrazione comunale intende portare avanti un progetto di connubio tra attività economiche produttive, sport, associazionismo, per creare eventi e contenitori rivolti a tutti i cittadini e che siano appetibili per tutti, compresi i bambini e le loro famiglie».

Dal canto suo Ceccato ha messo in evidenza l'impegno sul fronte della collaborazione. «Siamo alla 21. edizione della manifestazione e Confesercenti ne è sempre stata un elemento fondante in sinergia con altri partner e istituzioni. Del resto la sinergia è stata sempre un cavallo di battaglia della nostra associazione perché siamo convinti che solo così si può creare sviluppo sul medio e lungo periodo per la città».