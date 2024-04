ROVIGO - Grazie ai P-51 Airplanes c'è anche un po' di Delta del Po in "Ennio Doris - C'è ancora domani" il film che uscito ieri - 15 aprile - nelle sale cinematografiche italiane. Nella pellicola in cui Massimo Ghini diventa il patron padovano di Banca Mediolanum diretto da Giacomo Campiotti, la band musicale "made in Delta" recita nella parte di un gruppo musicale incaricato di animare una festa ambientata nel 1962 in piazza di un piccolo borgo.

Un nuovo traguardo per il complesso nato nel 2002 dalla passione per il rock and roll di due deltini Doc, ossia Mauro "Jim Singer" Tognin e Massimiliano Max Vidali.



STILE INCONFONDIBILE

Negli ultimi vent'anni i P-51 Airplanes "volano" con la loro musica e il loro stile inconfondibile, andando in lungo e in largo per l'Italia e all'estero. I quattro moschettieri del R'n'R grazie alla propria cifra stilistica sono tra i più apprezzati esponenti di questo genere, proponendo un repertorio in cui propongono il rock and roll più classico composto dalla fine degli anni '40 ai primi anni '60, sia in versioni fedeli agli originali che in originali divagazioni.

Durante il proprio percorso artistico diverse esigenze hanno portato la band a modificare l’organico fino alla formazione attuale che vede accanto a Mauro Tognin alla chitarra/voce e Max Vidali al piano/voce, pure Alessio Trapella al contrabbasso/voce ed Enea Passarella alla batteria/cori.



DISCOGRAFIA

I P-51, che hanno ben tre dischi all’attivo, vantano pure la partecipazione a numerosi festival nazionali e internazionali di rilievo tra i quali, tanto per citarne qualcuno, il “Cortona Dance Festival”, il locale “Delta Blues”, il “Summer Jamboree” di Senigallia e di Lugano, il “Walldorf Weekender” in Germania, il “Rock´n´Roll Kurpark” in Austria, a cui si sommano molti concerti in pub e locali e feste di piazza.

VIAGGIO MUSICALE

Nel loro viaggio musicale hanno avuto inoltre il privilegio di collaborare con artisti come Bobby Solo, Roy Paci, l’americano Pep Torres e altri musicisti che si cimentano con lo stesso stile di musica. Grande la soddisfazione per i P-51 di aver portato la propria musica ed il Delta all'interno di questa pellicola tratta da C'è anche domani, biografia datata 2014 ed edita da Sperling & Kupfer, che narra la vita di Ennio Doris, noto ai più come il "banchiere gentile" amico e socio di Silvio Berlusconi.