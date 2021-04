Fugge sul monopattino alla vista dei militari: 45enne pizzicato con la droga

ROVIGO - Blitz antidroga dell'Arma nella tarda serata di martedì a Porto Viro: per i reati di “detenzione di stupefacenti” e “resistenza a pubblico ufficiale” è finito nei guai il 45enne M. I. di Porto Viro. L’uomo alla vista dei militari ha tentato di scappare su un monopattino elettrico. Subito raggiunto e bloccato è stato perquisito e trovato in possesso di 2,64 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Nel conseguente controllo presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire 1815 euro in contanti, probabile provento di spaccio, un bilancino di precisione e una confezione di bicarbonato (sostanza utilizzata per tagliare la droga).

L’uomo e’ stato anche sanzionato per la violazione delle norme anticovid .