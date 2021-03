In fiamme un calzaturificio, il fuoco avvolge anche le abitazioni dei proprietari

FRATTA POLESINE - Un incendio devastante scoppiato in pochi minuti intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 10 marzo, innescato secondo una prima ricostruzione dal malfunzionamento di un quadro elettrico. Un primo pomeriggio da incubo a Ramedello, a qualche centinaio di metri dal centro di Villanova del Ghebbo ma in territorio di Fratta. Forse una scintilla o un cortocircuito possono essere stati all'origine del rogo divampato all'interno del calzaturificio di Luigino Callegari, avviata e affermata fabbrica di scarpe. Gli operai al lavoro, accortisi in ritardo del focolaio che aveva rapidamente incendiato gli scarti di lavorazione, hanno cercato di spegnere le fiamme senza riuscirvi.

Fiamme che si sono subito levate altissime e portate dal vento hanno avvolto e completamente distrutto un'abitazione e parzialmente un'altra adiacente dove risiedono i proprietari. Tra l'altro si trattava di fabbricati recentissimi quasi completamente costruiti in legno. Massiccio l'intervento dei soccorsi con diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro. Per fortuna il bilancio dei danni, pur ingentissimi, è solo materiale. Nessun ferito, a parte il denso fumo che ha avvolto da subito la zona.

I pompieri arrivati da Rovigo, Castelmassa, Legnago e Verona con 3 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala, il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 25 operatori. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei luoghi impegneranno le squadre, che alle 20.00 hanno avuto il cambio, presumibilmente tutta la notte.

L'Arpav sta monitorando la qualità dell'aria: è stato disposto il divieto di consumare ortaggi crudi. Lo stato d'allarme in paese proseguirà per 48 ore.

