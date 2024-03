TAGLIO DI PO - Ancora un successo per il giovane pizzaiolo, Dennis Colosimo di 41 anni, titolare dell'enobraceria-pizzeria "Il Gallo Nero", in via Dante, a Taglio di Po, nel cuore del centro urbano. Dennis, per il secondo anno consecutivo si è piazzato al secondo posto del campionato del mondo "Pizza senza frontiere2024" organizzato dall'associazione nazionale "Ristorazione Italiana" nei padiglioni della Fiera di Rimini, effettuato nei giorni 18 - 19 e 20 febbraio.

Colosimo, è salito sul secondo gradino del podio avendo ottenuto, con la sua pizza, 897 punti piazzandosi alle spalle del siciliano Rocco Di Martino, vincitore della competizione mondiale, con 903 punti. Soltanto sei punti il divario con il vincitore, quasi nulla, un risultato eccellente.

Il tagliolese, è rimasto sì molto soddisfatto ma, non nega affatto, che questo irrisorio distacco dal vincitore abbia lasciato un comprensibile amaro in bocca; nello stesso tempo è convinto che il prossimo anno, colmando alcune sbavature, con maggior impegno ed esperienza, il primo posto non gli sfuggirà.

LE CATEGORIE

A questo campionato mondiale, vi sono state ben 750 gare, suddivise in varie categorie-specialità, tra le quali: pizza Classica, pizza alla teglia, la Romana, la Dolce, la Napoletana tradizionale, Napoletana contemporanea e tante altre, con concorrenti da ogni parte del mondo. E tu, che pizza hai preparato e poi gareggiato? «Nella mia categoria eravamo in 70 partecipanti. Ho gareggiato con la pizza napoletana contemporanea, una genovese ha detto Dennis Colosimo - confezionata con un impasto di farina tipo 0 di grano prodotto nelle campagne del padovano e del rodigino, cipolla dorata, spezzatino "Cappello del Prete" un taglio nobile di manzo, provola affumicata e caccio cavallo "Silvano" Dop; una pizza abbastanza semplice ma con prodotti di prima qualità che la commissione internazionale molto severa, composta da giudici provenienti dai cinque continenti, ha giudicato meritevole di essere premiata».

SFIDA AGGUERRITA

Com'è stata la competizione? «Decisamente molto agguerrita tra pizzaioli giovani e meno giovani, ma di scuole altamente professionali, altri invece di lunga esperienza». Decisamente un altro passo avanti nella tua lusinghiera carriera di pizzaiolo «È vero perché, anche in questa occasione ho messo insieme nuove conoscenze, nuove grandi amicizie, acquisito diversi aspetti e modi nella competizione in generale. Ancora una volta però devo riconoscere che la mia crescita e questa nuova affermazione nel mondo della pizza mi ha reso molto felice e ho la consapevolezza che tutto mi arriva dal sostegno della mia famiglia, mia moglie Mara e la mia bambina Azzurra di 8 anni, dalla mamma Emilia e dal papà Enrico, ma anche dai miei affezionati e bravi collaboratori, da tanto studio, tante rinunce e tanti sacrifici.

I PROGETTI

«Non mi fermo qui! Ci sarà spiega Dennis -, fra quaranta giorni, un terzo tempo: la partecipazione al "Campionato mondiale della pizza", organizzato dall'associazione "Pizza e Pasta Italiana" che si svolgerà nei giorni 9, 10, 11 aprile al "Palaverdi", all'interno del Polo Fieristico, viale delle Esposizioni 393/a di Parma. Sarà un altro severissimo banco di prova dal quale mi aspetto un bel risultato».