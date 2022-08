DELTA - Porta nel cuore del Delta la XX edizione di “In canoa nel Delta del Po”, manifestazione che domenica 4 settembre la Canottieri Adria organizza con il contributo del Comitato di Rovigo della Uisp e il patrocinio di Regione, Provincia di Rovigo, Ente Parco Delta del Po Veneto e i Comuni di Adria e Porto Tolle. Il termine per iscriversi (via mail a canottieriadria@gmail.com) scade mercoledì 31 agosto: quota di partecipazione 20 euro comprensiva di assicurazione Uisp, gadget ricordo, sacco merenda e piccola degustazione di prodotti tipici nella sosta in spiaggia prevista durante l’itinerario, con mortadella e salame del Delta e il pane ciabatta offerto da Casa della ciabatta natura di Adria.



L’ITINERARIO



Il percorso, adatto a tutti i tipi di canoe e kayak, sarà di circa 11 chilometri tra barene e canneti. Partenza (alle 10) e ritorno a Villaggio pescatori di Pila. Dal porto peschereccio si punterà verso Scano Gallo e poi Barbamarco, quindi sosta-ristoro in spiaggia prima di proseguire nel Po grande, nel Canale Burcio e nel Po di Tramontana per tornare a Pila intorno alle 16. Per partecipare è obbligatorio disporre di canoe rese inaffondabili con sacchi di punta e avere in dotazione giubbino salvagente e calzature idonee a spiagge incustodite. «È un’occasione per far conoscere uno sport a zero impatto ambientale, che insegna il rispetto per la natura visitando e scoprendo il Delta del Po. E ai partecipanti da fuori provincia lascerà il ricordo dell’identità polesana, fatta di persone ospitali e rispettose della natura», ha spiegato ieri a Rovigo, a palazzo Celio, il presidente della Canottieri Adria, Luca Spinello, alla presentazione dell’appuntamento. Già raccolte una cinquantina di iscrizioni e si punta a superare le 80. Il segretario dell’associazione sportiva adriese, Renzo Guarnieri, già presidente del 1993 al 2012, aggiunge: «In passato eravamo arrivati al record di 137 partecipanti. Mi auguro che il Basso Polesine si avvicini ad avere la giusta collocazione tra le mete turistiche italiane».

È con Guarnieri che la manifestazione è nata, e che dal ‘93 resta «un’occasione per promuovere il territorio, che passa attraverso l’impegno di associazioni e amministrazioni locali», ha commentato il presidente della Provincia, Enrico Ferrarese. Per il consigliere provinciale Lorenzo Rizzato «il Delta del Po è una perla del Veneto e dell’Italia. Perciò non stupisce che molte iscrizioni siano arrivate da fuori provincia».



SPORT PER TUTTI



Anche secondo la presidente del Comitato rodigino dell’Unione italiana sport per tutti, Cinzia Sivier, «questo è il modo giusto per promuovere il territorio e lo sport». Quindi, il sindaco di Adria, Omar Barbierato, ha elogiato l’impegno ventennale dell’Asd Canottieri Adria, che «danno un’immagine bellissima di ciò che siamo». per l’assessore regionale allo Sport Cristiano Corazzari: «Dalla sinergia tra territorio, associazioni e amministrazioni nasce un progetto che è una bella opportunità di promozione: il Polesine si presta naturalmente a essere teatro di manifestazioni come questa, che attrae visitatori da fuori regione e fa conoscere le eccellenze locali».