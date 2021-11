ROVIGO - Il virus continua a correre anche in Polesine e sono ben 73 le nuove positività emerse nell’ultima giornata di tamponi. Era dalla scorsa primavera che non si arrivava a un livello così alto di contagi accertati in 24 ore. Purtroppo segno che si è di fronte a una nuova ondata epidemica. Tuttavia, nonostante la nuova impennata di contagi, almeno per il momento non si registrano contraccolpi per quanto riguarda la pressione sugli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati