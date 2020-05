In Polesine quinto giorno senza contagi, si studia la possibilità di aprire le spiagge

ROVIGO - Il Polesine continua a non far registare nuovi casi di positività ma il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella invita alla calma e allontana i facili entusiasmi, annunciando tuttavia che sono in fase di valutazione i protocolli per permettere una stagione balneare in sicurezza sulle spiagge polesane.

Finora le positività di residenti in Polesine da inizio epidemia sono state in totale 437.

"Da 5 giorni consecutivi siamo senza contagi - ha detto Compostella -. Negli ultimi giorni stiamo eseguendo più di 500 tamponi al giorno. Non trovare alcuna positività è un segnale molto incoraggiante. Dobbiamo però continuare a essere responsabili, utilizzare la mascherina, lavare spesso le mani, usare i guanti e mantenere il distanziamento sociale evitando gli assembramenti”.

Anche con i 2.000 tamponi eseguiti, nella seconda tornata di screening nelle Strutture resindenziali per anziani del Polesine, non è stata riscontarta alcuna positività. "Inoltre - ha aggounto il direttore -, iniziamo ad avere molte guarigioni tra ospiti e operatori e molte sono in attesa di conferma con il secondo tampone consecutivo. I risultati premiano quanto fatto dalle Strutture con il supporto della task force della nostra Ulss. Stiamo iniziando a ragionare sui protocolli per l’ammissione dei nuovi ospiti nelle strutture e sulla riapertura delle visite da parte dei parenti degli ospiti”.

Un focus importante della conferenza stampa di ieri ha riguardato ala stagione balneare. “Stiamo lavorando con gli Enti e le associazioni turistiche per permettere una stagione balneare in sicurezza nelle spiagge polesane” ha detto Compostella.

Intanto sta entrando nella piena operatività anche l'erogazioni di prestazioni ospedaliere. Già 6.081 quelle eseguite fino al 7 maggio, 4.300 circa di natura laboratoristica come analisi chimico cliniche, anatomia patologica, microbiologia. Super lavoro anche peril Cup. Il Centro Unico di Prenotazione ha ricevuto quasi 10mila chiamate con circa 15mila prestazioni prenotate.

Ripresi anche le attività chirurgiche. Effettuati già 25 interventi all'Ospedale di Rovigo, 7 ad Adria e 16 di chirurgia ambulatoriale a Rovigo.

Sempre riguardo l'emergenza Covid i tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine sono 15.500. Le persone sottoposte a tampone 11.205. I guariti sono stati 175. I ricoverati sono 22 con uno solo in terapia intensiva. 437 i soggetti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Le persone che sono guarite dal Covid-19 verranno invitate a donare il loro sangue per la creazione della “Banca del Plasma” per persone guarite da Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA