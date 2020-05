Sesto giorno consecutivo a zero contagi, la lenta uscita dall'emergenza si avvicina

ROVIGO - Per il sesto giorno consecutivo il comprensorio dell'Ulss polesana registra zero contagi da coronavirus. Si tratta di un'ottima notizia in vista delle nuove aperture della settimana prossima - ha confermato il direttore generale Antonio Compostella - ma si deve mantenere un alto senso di responsabilità per non vanificare gli sforzi fatti".

Le positività di residenti in Polesine sono ferme a 449 da inizio epidemia.

Non si segnalano nuove positività anche nelle residenze protette. Gli ospiti delle Strutture attualmente positivi sono 12 (10 agli Istituti Polesani e 2 a Fratta Polesine). Un operatore attualmente è positivo e lavora a Villa Tamerici.

La ripresa delle attività ospedaliere si avvia alla normalità con 8048 prestazioni erogate ieri. Il Centro unico di Prenotazione ha ricevuto, il 29 maggio, circa 5400 chiamate. I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 29.596. Le persone sottoposte a tampone sono 17.424. Le guarigioni in totale sono state 380. Tre i ricoverati in Area Covid a Trecenta e 113 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva.

Dulcis in fundo sono nati altri cinque bambini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA