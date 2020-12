Non aveva letto interamente gli atti, condannata una notaia

ROVIGO - Una notaia rodigina è stata condannata oggi a 10 mesi di reclusione (pena sospesa) per falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, e interdetta dalla professione per lo stesso periodo. Dovrà anche rifondere le spese processuali, nonché il danno non patrimoniale di 3 mila euro per la parte civile costituita del Consiglio Notarile, e le spese legali della stessa parte civile.

In base a quanto emerso nel dibattimento, la professionista, Giovanna Morena, 39 anni, di Rovigo, sarebbe stata assente durante la stipula di due atti nel gennaio del 2017. Nel verbale, delle due procedure, al contrario, la notaia risultava essere stata presente.

Ultimo aggiornamento: 19:45

