ROVIGO - Con la “Festa della musica”, sabato 24 giugno, Rovigo potrà passare una giornata in perfetta armonia e «vivere l’arte a tutto tondo, perché la musica è parte di noi e ci insegna a vivere liberi», spiega l’assessore comunale alla Cultura, Benedetta Bagatin, presentando ieri al Ridotto del Sociale il grande evento che coinvolgerà dalle 10.30 alle 21 studenti del Conservatorio “Venezze” e delle scuole medie locali a indirizzo musicale, insieme a gruppi folk, jazz, blues e compagini corali, e che realizzerà sinergie con Poste Italiane e con la Fondazione Cariparo . I partecipanti alla “Festa della musica” potranno infatti accedere con un biglietto a soli 2 euro alla mostra su Renoir a palazzo Roverella.

Gran finale in Rotonda

Più di 500 persone, gratuitamente, suoneranno e canteranno in città in 22 postazioni. Non solo in spazi deputati alla musica, ma anche in vicoli e luoghi all’aperto, bar, giardini e loggiati. Quello del Tempio della Rotonda, ad esempio, ospiterà il gran finale - tra le 19.40 e le 21 - con 6 cori: Joska music lab del liceo “Paleocapa”, Delta gospel voices, Coro polifonico Città di Rovigo, Venezze Consort, Coro giovanile del liceo “Celio-Roccati” e Vox harmonica.

Tanti concerti quindi, per mostrare che la musica con le emozioni supera i generi e ha codici universali, per l’iniziativa nel calendario eventi del Comune , organizzata dall’Istituto comprensivo Rovigo 3 con il Teatro Sociale e gli assessorati alla Cultura e al Commercio, in collaborazione con il Conservatorio “Venezze”, l’Ente Rovigo Festival e il Rovigo Jazz club, che partecipano con i 6 concerti allestiti dalle 18.30 per il grande ritorno del DeltaBlues on the road, che avrà una dedica speciale: l’omaggio a Enzo “Orso” Valsecchi della sua band, la Half cigar blues band.

Poste italiane metterà a disposizione il palazzo delle Poste per l’esibizione - tra le 17.15 e le 18.15 - delle classi di arpa e chitarra del Conservatorio “Venezze”. I l Circolo Noi San Francesco parteciperà con l’accesso da piazza XX Settembre al Giardino dell’infanzia per il concerto di Emiliano D’Ambrosio e Alberto Piva.

«La parte del leone la farà il Conservatorio “Venezze”, assieme alle formazioni jazz, blues, folk e corali: mentre la realtà delle scuole medie a indirizzo musicale, 14 in Polesine con circa 700 studenti - ha ricordato il dirigente scolastico Fabio Cusin - sarà protagonista con una parte del ricco programma che aveva già presentato al Maggio Rodigino » .

Sarà proprio il Comprensivo 3 ad aprire la giornata con i concerti dalle 10.30 nel loggiato della Gran Guardia. Parteciperanno anche le classi di flauto e chitarra delle medie di Villadose (19.10 al loggiato del Teatro Sociale, dalle 20.00 alla loggia di palazzo Nodari), e studenti della classe di pianoforte delle medie “Carducci” di Este (18.15 in piazzetta Cappa d’oro).

Ensemble del Venezze