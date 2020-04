Riparte online la formazione sul Psr di Impresa Verde Coldiretti

ROVIGO - Impresa Verde di Coldiretti è pronta ad avviare i propri corsi online. Dopo la sospensione di tutta l’attività formativa a causa dell’emergenza Coronavirus, l’ente formativo accreditato di Coldiretti ha raccolto il via libera della Giunta regionale che ha autorizzato le modalità di formazione a distanza per i corsi ancora aperti o legati agli ultimi progetti formativi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Si tratta dei corsi di formazione rivolti agli imprenditori agricoli. È Avepa, l’agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, a verificare il rispetto delle condizioni previste per le attività online degli organismi di formazione, delle quali si potranno avvalere i corsisti, e ad accertare l’assolvimento degli impegni formativi.



Saranno approntate lezioni online con aule virtuali dove un docente terrà il proprio corso davanti a una platea di alunni collegati via internet, basta un connessione ad internet ed un dispositivo quale pc o tablet. Il primo corso che prenderà il via, già lunedì, sarà l’Rspp, rivolto ai datori di lavoro che svolgono quel ruolo nelle aziende classificate a rischio medio e che abbiano già frequentato il corso base di 32 ore ed ha validità quinquennale. Successivamente, nella prima settimana di maggio verrà avviato il corso di aggiornamento per i patentini fitosanitari e, non appena saranno comunicate le modalità d’esame per il rilascio, verrà concluso anche il corso base sempre per il patentino fitosanitario.







Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio formazione allo 0425/201918 oppure via e-mail all’indirizzo formazione.ro@coldiretti.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA