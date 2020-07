ROSOLINA - Il circo Busnelli Niuman, dopo essere stato ospitato un mese dall'associazione La Casa di Abraham a Grignano, ha fatto il debutto a Rosolina Mare, nel parcheggio davanti allo stabilimento balneare Dal Moro. «Ancora prima di arrivare, qualcuno dei residenti in un condominio vicino aveva già avvisato la Polizia locale, lamentandosi per l'odore degli animali - racconta David Busnelli - peccato che i nostri animali fossero ancora a Grignano. Fatto sta che abbiamo dovuto spostarli, distanti da dove ci esibiamo e dunque non possiamo utilizzarli per gli spettacoli».

Si tratta di un paio di cammelli, qualche capra e un paio di asinelli. «Abbiamo cercato di venire incontro sia alle esigenze dei circensi, assegnando loro uno spazio adeguato per esibirsi in maniera sicura, sia alle richieste di qualche residente - sottolinea il sindaco Franco Vitale - trovando una soluzione che potesse andare bene a tutti, un'area a qualche centinaio di metri dal circo, nella quale hanno trovato riparo gli animali. I cittadini che hanno assistito allo spettacolo mi hanno riferito che è davvero molto bello e che si sono divertiti tanto. Non mancherò di essere presente a una delle serate, prima che il circo se ne vada. La comunità e l'amministrazione comunale sono molto vicini alle famiglie Niuman Busnelli».

Nel frattempo venerdì sera, davanti anche ad alcuni amici di Rovigo, acrobati, clown, trapezisti, funamboli e acrobatiche ragazze impegnate nella pol dance e in spettacolari evoluzioni con altalena e corde, hanno incantato il pubblico, strappando numerosi applausi. Gli unici animali visti sono stati i dalmata della Carica dei 101 e un paio di cavalli a trainare una piccola carrozza, oltre che a far fare un giro della pista ai bambini. Il circo resterà a Rosolina fino al 19 luglio, per poi partire alla volta di Ravenna.

