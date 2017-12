La strage dei negozi in centro: addio anche alla storica gioielleria

di Roberta Merlin

ROVIGO - È un bilancio di fine anno nero per ildella città:. Per alcuni di essi ieri, è stato l'ultimo giorno di lavoro, altri invece chiuderanno i battenti con il nuovo anno.Tra le cessazioni anche una storica attività del centro, laIl notissimo negozio, presente a Rovigo dal 1927, ieri ha spento definitivamente le luci delle vetrine. Il proprietario Fabrizio Menon, 65 anni, è andato infatti in pensione dopo 45 anni di lavoro. Alla sua porta però non si è presentato nessun commerciante interessato a continuare la storica attività.«Ho iniziato a fare questo lavoro a 20 anni - racconta commosso Fabrizio - Prima lo faceva mio padre due vetrine più avanti. Ricordo che i clienti, per venire nella nostra gioielleria, parcheggiavano in piazza. Ma il lavoro, nel corso degli anni, non ci è mai mancato. Sono cambiate le mode, c'è stata anche la crisi che ha visto un calo dei consumi. Negli ultimi tempi poi, centri commerciali e negozi online hanno fatto diminuire le vendite un po' a tutte le gioiellerie dei centri storici. Un tempo, indossare un gioiello era uno status symbol, ora invece nel settore a farla da padrone è la moda, con la diffusione di gioielli non preziosi»...