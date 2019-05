«Troppe tasse: costretti a chiudere lo storico negozio dopo 120 anni»

di Marco Scarazzatti

Il sassolino dalla scarpa Francesco Romani, ultimo titolare dello storico negozio in piazza che porta il suo nome, se l'è tolto pochi giorni prima di abbassare le serrande per l'ultima volta, sabato prossimo. E lo ha pure affisso all'esterno delle vetrine che per 123 anni sono state un punto di riferimento per i trecentani e non solo: «Chiudo perché costretto - esordisce - Questo negozio ha superato due guerre, l'alluvione e le crisi economiche, ma chiude per la cecità e l'incapacità dei governanti degli ultimi trent'anni. Più che la concorrenza di internet o della grande distribuzione, è stato l'esagerato carico fiscale a fermarci. Chiudiamo i battenti e ne siamo dispiaciuti. Siamo costretti a interrompere un lavoro che amiamo. Non potremo più servire i nostri clienti. Non potremo più contribuire a dare un po' di ossigeno e di luce alla nostra amata Trecenta. Un negozio che chiude è una perdita per tutti». Un amaro sfogo che fotografa perfettamente il collasso sociale di tante realtà.





TRECENTA -