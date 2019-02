Prende le chiavi di casa dell'ex e la chiude fuori: arrestato un 24enne

CASTELMASSA - I carabinieri di Castelmassa (Rovigo), hanno arrestato un 24enne marocchino, per violenza privata, minaccia e furto. L'uomo, dopo aver minacciato la sua ex compagna di 36 anni e averle sottratto le chiavi di casa, l'ha costretta a stare all'esterno dell'abitazione. I carabinieri, giunti sul posto, hanno arrestato l'uomo in flagranza provvedimento confermato dal Gip di Rovigo.

