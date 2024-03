Stalking. Vede l'ex e scappa di bar in bar, ma lui continua a seguirla: arrestato un 49enne

VILLANOVA DEL GHEBBO (ROVIGO) - Arrestato un 49enne residente a Villanova del Ghebbo, ma di fatto senza fissa dimora, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex convivente, che lo aveva denunciato per stalking.

I carabinieri sono intervenuti domenica notte in un bar a Badia Polesine, dove la donna aveva segnalato la presenza dell'uomo, che avrebbe tentato di pedinarla.