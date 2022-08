ROVIGO - «I rincari dei costi energetici potrebbero essere il colpo di grazia definitivo per le Rsa polesane, è il momento che la politica compia scelte coraggiose e lungimiranti se non vuole perdere un patrimonio prezioso di servizi, competenze e radicamento territoriale».

Il direttore dell’Iras Giovanni Luca Avanzi, coordinatore del gruppo di lavoro Covid delle Rsa polesane, non nasconde la nuova criticità e lancia un vero e proprio appello affinché si apra il dibattito sull’aggregazione fra strutture, perché solo l’unità, a suo avviso, potrà permettere di superare la tempesta perfetta che ha investito le strutture residenziali. Dopo l’arrivo della pandemia, che ha sconquassato i conti di realtà che già non nuotavano nell’oro, ci si mettono anche i rincari di gas ed elettricità. L’Iras di Rovigo, la più grande realtà assistenziale del Polesine, con un numero di ospiti che oscilla attorno a quota 280, già alle prese con la nota difficile situazione debitoria alla quale da anni si cerca di trovare soluzione con la partita ancora aperta sul futuro di Casa Serena, si trova a fronteggiare il raddoppio delle bollette in meno di un anno, fino ad arrivare alle sei cifre. I costi per le utenze per il 2022 per la casa di riposo rodigina, infatti, ammonteranno a oltre un milione di euro.

I CONTI