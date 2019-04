Prezzi delle case ancora giù: a Rovigo i più bassi del Veneto

di Giacomo Visentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Poco più di mille euro a metro quadro in caso di acquisto, circa 6,60 euro a metro quadro per un affitto. In un mercato immobiliare veneto che ha iniziato il 2019 tutt’altro che in maniera positiva, Rovigo si conferma il capoluogo di provincia con i prezzi più bassi sia per quanto riguarda le compravendite, sia per quanto concerne i canoni di locazione. I dati emergono dall’Osservatorio del sito Immobiliare.it sul mercato residenziale del Veneto. A livello regionale, infatti, i prezzi medi richiesti da chi vende casa sono scesi da dicembre 2018 a marzo 2019 dello 0,3%, per un costo medio per metro quadro pari a 1.758 euro. Rovigo registra invece una perdita dell’1,5%, decisamente superiore rispetto a quanto rilevato nelle altre città venete,