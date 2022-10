ROVIGO - Se l’aumento di spesa dovuto al balzo dei costi energetici nel 2022 per il Comune di Rovigo è stato notevole, intorno a 1,5 milioni di euro, l’aumento stimato per il 2023 si prospetta ancora più pesante: secondo i calcoli degli uffici di Palazzo Nodari la maggiore spesa si attesta «appena sotto i 3,5 milioni». Ad affermarlo è il sindaco Edoardo Gaffeo, la cui amministrazione ha già dovuto fare i conti, nei mesi scorsi, con i rincari che si sono abbattuti sul bilancio comunale , tant’è che una quota consistente dell’avanzo di amministrazione 2021 è stata accantonata proprio per far fronte al caro bollette.

Le proiezioni per il futuro e la nuova stangata sui costi



E per il 2023 ecco che arriva una nuova stangata. Proprio come accade per famiglie ed imprese, le cui tasche sono messe a dura prova dai contatori bollenti , anche la pubblica amministrazione deve correre ai ripari per provare a contenere i costi . E se la Provincia ha già incontrato i dirigenti scolastici delle superiori, mettendo a punto un programma di contenimento dei consumi, anche grazie all’ausilio dell’energy manager di Palazzo Celio, da applicare sia negli istituti scolastici sia negli edifici di propria competenza, per un totale di 56 immobili, anche il Comune capoluogo sta studiando una strategia di risparmio. «Stiamo facendo delle valutazioni – spiega Gaffeo – per individuare delle strategie d a mettere a punto rapidamente ». Gli ambiti che l’amministrazione sta valutando riguardano gli edifici di propria competenza, uffici, scuole e impianti sportivi nonché il settore della pubblica illuminazione. «Una delle ipotesi al vaglio – prosegue il sindaco – è l’installazione di un sistema di telecontrollo degli impianti che consenta l’avvio da remoto. In questo modo si potrebbero avviare i sistemi di riscaldamento in modo più accurato e puntuale, invece dell’avvio generico il lunedì mattina alle 5».

Luci pubbliche spente