Si cappotta in mezzo all'autostrada, centrato da un pulmino: tutti salvi

ROVIGO - Vittima di un colpo di sonno si è cappottato con la propria auto uscendone indenne mentre un pulmino carico di donne centrava la sua auto nonostante una violenta frenata. Tutti salvi. Sa di "miracolo" quanto avvenuto questa notte lungo l'autostrada A13 tra Rovigo e Bologna all'altezza del ponte su Po. Immediato l'intervento dei vigili del Fuoco giunti da Ferrara e Rovigo che hanno messo in sicurezza e poi rimosso i mezzi.



Secondo una prima ricostruzione un uomo di 36 anni ha perso il controllo dell'auto e va a sbattere contro le protezioni che separano i due sensi di marcia. L'auto cappotta un paio di volte e si ferma in mezzo all'autostrada. L'uomo esce e si mette in salvo, quando sul suo veicolo si schianta il pulmino. Impatto violento ma alla fine tutti si ritrovano a margine dell'autostrada, salvi, senza che nessuno si sia ferito.

