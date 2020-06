Scardovari in festa, la squadra di calcio è stata promossa in Eccellenza

PORTO TOLLE - Torna nel campionato di Eccellenza lo Scardovari dopo 29 anni dall'unica apparizione nell'allora neonata categoria, la più alta del calcio regionale. La Figc del Veneto lo ha comunicato al club nella tarda serata di ieri.



La squadra del presidente Stefano Pandora compie cosi un clamoroso doppio salto, un due anni due promozioni con la guida di Fabrizio Zuccarin. I gialloblu erano in graduatoria ripescaggio tra i primi posti (la classifica uscirà in questi giorni) con il secondo posto in campionato e la semifinale del Trofeo Veneto, tutto prima dell'interruzione dovuta al Covid-19.



Grande entusiasmo a Scardovari per una promozione più che meritata anche sul campo. Già in settimana il Ds Nazzareno Vendemmiati potrebbe comunicare i primi colpi di mercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA