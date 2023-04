Porto Tolle fantastico "triplete": dopo campionato e coppa vince la Supercoppa Polesine

PORTO TOLLE - Fa tutto suo il Porto Tolle 2010 con q uistando anche la Supercoppa Polesine “Aciemme Andreotti” dopo la Coppa p rovinciale e il campionato di Terza Categoria di calcio , dunque “Triplete” per gli uomini del tecnico Andrea Piombo.

Battuta per la seconda finale consecutiva l’Arianese per 2-1, sempre poco scarto tra queste due squadre protagoniste della stagione, per una spettacolo a cui ha assistito ancora un buon numero di spettatori al ” Cavallari ” di Porto Tolle, circa 450 presenze.