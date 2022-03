PORTO TOLLE - A Pasqua partirà ufficialmente la stagione estiva nelle spiagge dell’estremo Delta. Gli operatori che fanno parte del Consorzio Giovani spiagge Barricata e Boccasette sono già all’opera per farsi trovare pronti. A marzo i due lidi di Porto Tolle si trasforma no in “ spiagge ” grazie ai chioschi e ai servizi installati proprio dai balneari . L’unico litorale portollese ad essere demaniale è la cosiddetta spiaggia “delle Conchiglie ”, a servizio del Villaggio Barricata, mentre per gli atri due scanni interviene ogni anno l’amministrazione co munale , che attraverso un apposita delibera di consiglio concede agli operatori di portare l e proprie strutture e gestirle.



CONTENZIOSI E VERIFICHE



Si tratta di un’autorizzazione in deroga al Piano d’area e al Piano regolatore che da anni va incontro alle esigenze degli imprenditori turistici dato che sulle due spiagge . La questione demanialità è ancora aperta. Nei mesi scorsi la specifica c ommissione della Capitaneria di porto di Chioggia ha però iniziato il percorso di delimitazione degli spazi che dovrebbe mettere la parola fine ai contenziosi che vedono due privati contendersi rispettivamente la titolarità su Barricata e Boccasette ed aprire di fatto la strada alla stesura del cosiddetto Piano dell’arenile. In concomitanza di ciò, nelle scorse settimane, a Barricata , è pure arrivato il verificatore incaricato dal Tar del Veneto d i esprimersi sulla situazione di Barricata dove da più di 15 anni un privato chiede l’annullamento dell’atto con cui il consiglio autorizza l’installazione dei punti di ristoro.



CERCASI PERSONALE



In attesa che la burocrazia faccia il suo corso , con la primavera appena iniziata ma che già avanza verso l’estate, ecco che i balneari si stanno portando avanti cercando nuovo personale da assumere per la stagione. « Si comincerà con il week-end di Pasqua , a seguire il “ponte" del 25 aprile e il 1. maggio per arrivare poi - a fine maggio, inizio giugno - con un altro bel “ponte” che ci porterà a ll’estate piena - programma Isabella Bellan, dello storico Scano Palo di Boccasette - Saranno mesi pieni di attività , avremo bisogno di aiuto » . È partita quindi la caccia per formare lo staff per l’estate 2022. Bellan, a nome dei colleghi del Consorzio , spiega quali siano le posizioni da coprire : «Le figure richieste sono cuochi, aiutocuochi, baristi, camerieri, addetti al noleggio di lettini ed ombrelloni, aiut i per le pulizie e l’addetto al ponte di Barricata » . Chi fosse interessato p uò mandare il proprio curriculum corredato di foto per Boccasette a Scano Palo Ristobeach alla mail: info@scanopalo.it o al 349 - 3210570; al Bagno Azzurra a dagnoazzurra@libero.it ; al Girotti Risto-bar al girotti.ristobar@gmail.com. Mentre per Barricata ci si può rivolgere al SoleLuna inviando una mail a ketty_cm@libero.it o all’Olimpo , scrivendo a olimpobarricata@gmail.com.