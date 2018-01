Pulisce le grondaie a casa dei parenti e vola giù dal tetto: grave un 57enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Un uomo di 57 anni diè rimasto ferito nella caduta dal tetto mentre puliva le grondaia a casa di alcuni parenti a Barbona: è in ospedale in condizioni gravi anche se non è in pericolo di vita.L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio a Barbona, in via Marconi, a casa ddi Claudio Grigolato, rodigino di Concadirame.