BADIA POLESINE - Lo choc per la morte del piccolo Steve Luchin e ha sconvolto anche la comunità di Badia dove la famiglia era conosciuta. La notizia del gravissimo incidente avvenuto all'incirca all'ora di pranzo si è diffusa ben presto in città e l'attesa è poi sfociata nell'incredulità di fronte a una perdita così grande, come quella di una giovanissima vita spezzata. In tanti, anche sui social hanno voluto lasciare un ricordo per il piccolo e al contempo dedicare un messaggio di forza e vicinanza alla mamma Barbara, persona conosciuta nella comunità badiese che solo di recente si era trasferita nella vicina Giacciano con Baruchella.

Incidente a Giacciano. Uno schianto tremendo, Steve muore nell'auto della mamma Foto Tragedia a Giacciano, nel Rodigino: ieri, lunedì 16 novembre 2020, un bambino di 5 anni - Steve Luchin - è morto in un terribile incidente stradale, gravissima la mamma. Ecco cosa è successo. Una frazione di secondo per una tragedia immane. Steve Luchin avrebbe compiuto sei anni fra circa tre mesi.

La scuola

Steve era atteso a scuola



Il piccolo Steve frequentava la scuola materna a Badia ed era ben inserito, come ricorda la responsabile Barbara Agostini, addolorata per la morte del piccolo alunno. «Quando abbiamo saputo dell'incidente ho sperato fino all'ultimo che non fosse vero racconta commossa l'insegnante Steve stava vivendo la sua infanzia come gli altri bimbi della sua età e avrebbe avuto tutta la vita davanti a se. Io non lo seguivo nello specifico, ma era un bambino vivace e allegro, me lo ricordo di recente con indosso il suo cappello. Essendo già grande prosegue - in questo anno si stava preparando in maniera più specifica per affrontare il primo anno della scuola primaria. Di solito la mamma lasciava detto nel caso non potesse portarlo, ma non avendo ricevuto nessuna comunicazione lo aspettavamo di ritorno nel pomeriggio. E già oggi (ieri ndr) qualche bambino si è chiesto perché non ci fosse». A queste parole si aggiunge la vicinanza dell'amministrazione comunale con il sindaco Giovanni Rossi che non nasconde la personale tristezza. «Fatico a trovare le parole giuste è il pensiero del primo cittadino conosco di vista la mamma e mi dispiace davvero tantissimo. Di fronte questo fatto non so cosa dire, se non esprimere il cordoglio mio e della comunità di Badia».

