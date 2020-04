Dal 4 maggio via libera a 645 imprese concessionarie e di autoriparazione

ROVIGO – Concessionarie e meccanici di auto e moto pronti a ripartire in Veneto dal 4 maggio.

Sono 11.405 imprese che operano nella vendita e riparazione di auto e moto. Dal 4 maggio ci si potrà recare in concessionaria per acquistare o provare un’auto, rispettando gli obblighi sanitari. I concessionari potranno consegnare le autovetture al cliente, anche al di fuori della regione, e organizzare le prove auto a domicilio.

In Italia sono quasi 157.700 le imprese attive pronte a ripartire. Di queste 11.405 sono in Veneto e 645 in provincia di Rovigo. Per dirimere i dubbi dei cittadini sui limiti per gli spostamenti, AutoScout24, principale sito in Europa di annunci di auto e moto, ha coinvolto lo Studio Legale Morpurgo e Associati, specializzato in diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro. I privati cittadini possono o meno recarsi in concessionaria per acquistare e provare un’auto? Secondo l’interpretazione che appare più plausibile del nuovo DPCM le indicazioni sugli spostamenti sono da ritenersi applicabili anche alle attività svolte dalle concessionarie di autovetture. Va tuttavia tenuto presente che è fatto divieto di spostarsi al di fuori della regione in cui ci si trova.

I concessionari possono consegnare le autovetture al cliente? O organizzare delle prove auto a domicilio? In entrambi i casi sì, non sono previsti espliciti divieti.

Sulla base delle disposizioni attuali non è previsto un esplicito divieto di consegnare le autovetture presso il domicilio del cliente. Anche per i test-drive non è previsto un divieto per le prove a domicilio. È pertanto da ritenersi che si tratti di attività consentite (naturalmente nel pieno rispetto della normativa sanitaria vigente).

I passaggi di proprietà si possono fare e registrare.

Il decreto Cura Italia ha stabilito la proroga al 31 ottobre 2020 della validità della ricevuta sostitutiva della carta di circolazione rilasciata dalle agenzie di pratiche auto in occasione di un passaggio di proprietà.



