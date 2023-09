Aspettavano che la vittima riportasse il carrello per rubare la borsa dall'auto: arrestata una coppa di predoni dei parcheggi

ROVIGO - Come due rapaci, aspettavano che la vittima designata caricasse la spesa sulla propria macchina e si apprestasse a riporre il carrello per colpire fulminei, arraffando la borsa e scappando via.

Due arresti

Il “giochino”, però, è stato scoperto dai Carabinieri di Rovigo, che hanno fermato una coppia, proprio mentre era intenta a mettere a segno l‘ennesimo furto, individuata grazie ad una lunga ed accurata attività di indagine, coordinata dalla Procura rodigina. Sulla base degli elementi di prova raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha così emesso nei giorni scorsi una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti della coppia, lui 30enne e lei 21enne, ritenuta in ipotesi accusatoria responsabile di furti in concorso e indebito utilizzo di carte bancomat.

«Il loro modus operandi – si spiega dal Comando provinciale dei Carabinieri - consisteva, sistematicamente e con cadenza quasi giornaliera, nell’individuare la vittima e agire mentre la stessa, dopo aver riposto la borsa all’interno dell’auto, stava posando la spesa nel bagagliaio oppure mentre riponeva il carrello nelle apposite aree. Obiettivo del furto era sempre la borsa con all’interno il portafoglio e il telefono cellulare. In alcuni casi è stato documentato come, dopo aver commesso il furto della borsa di alcune signore i malviventi abbiano indebitamente utilizzato la carta bancomat delle vittime per prelevare denaro contante. A riprova della loro indole criminale la coppia, durante le indagini, è stata anche arrestata in flagranza mentre era intenta a compiere un furto su un’autovettura in sosta».