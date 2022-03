E' morto Toni Scabin, gloria del calcio polesano e bandiera del Contarina

PORTO VIRO - Questa mattina Porto Viro si è svegliato senza un altro suo campione. Se n’è andato Antonio “Toni Scabin”, una delle figure più rappresentative del calcio polesano, prima giocatore e capitano storico del Contarina (nella foto il secondo in piedi da sinistra con una formazione delle vecchie glorie), allenatore poi in giro per il Triveneto.

Mezzala classe 1937, nel ’55 è chiamato a La Spezia in C, dal ‘56 al ‘75 è una bandiera costante nelle fila rossonere, legato a doppio filo al fratello Imo che è segretario, rimandando al mittente le continue richieste di trasferimento anche da società professionistiche.

Lasciato il calcio giocato, da allenatore abbraccia a più riprese Donada e Scardovari ma è chiamato anche ad Adria, Rovigo, Chioggia, Cavarzere e Legnago.

Attualmente era membro del Panathlon Adria e Delta del Po.