ROVIGO - Compare una mega-antenna in Tassina senza che nessuno sapesse nulla. Il consigliere comunale Mattia Moretto (FdI) evidenzia la distanza tra cittadini e istituzioni, ritenendo che i residenti sarebbero dovuti essere informati da parte del Comune in merito a un'installazione tanto impattante e che può, potenzialmente, svalutare il valore della zona residenziale. Moretto grida allo "scempio senza precedenti" e racconta l'assoluta incredulità dei cittadini: «Nelle scorse ore i residenti della zona si sono svegliati e si sono trovati nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni un'antenna mobile alta diverse decine di metri che svetta nel pieno centro del quartiere. A stretto giro sono arrivate numerose lamentele e richieste di spiegazioni in relazione al posizionamento di questo "elefante" del quale pochi, per non dire nessuno, sapevano».



Ovviamente le antenne sono parte integrante dell'infrastruttura della comunicazione, osserva il consigliere comunale del partito di Giorgia Meloni, ma «pur essendo favorevole alla tecnologia e al suo conseguente progresso, non posso, però, non sottolineare come una struttura così impattante dovesse essere preceduta da un dialogo tra amministrazione comunale e cittadinanza; dialogo che, a detta dei numerosi residenti della zona che mi hanno contattato, non vi è stato».



CITTADINI ESCLUSI

Insomma il problema diventa il sentimento dei cittadini che si sentono totalmente scavalcati e privi di potere decisionale nei confronti del luogo in cui vivono: «Vogliamo pensare allo stato d'animo di chi, aprendo i balconi delle proprie abitazioni o passeggiando lungo la pista ciclabile Baden Powell, possa trovarsi ad ammirare questo orrore? Per non parlare di quegli imprenditori e/o singoli privati che avevano l'intenzione di investire in un'area, la Tassina, caratterizzata da una grande possibilità di espansione urbanistica residenziale; quanto questo pennone' inciderà in negativo nella scelta di un compratore alla ricerca di una casa? Di quanto scenderà il valore d'acquisto di un immobile sito in questa zona».

Moretto si chiede se, magari, attraverso il dialogo, non si sarebbe potuto utilizzare un'antenna già esistente da parte di più gestori, evitando di innalzare una struttura di tale portata oppure collocandola in un luogo più adatto.