ROVIGO - Dopo quasi 200 anni di assenza, il lupo è tornato in Polesine. La popolazione è minima: da qualche mese una coppia di “lupi italici” è segnalata nel Delta del Po, come mostrano le immagini di alcune fototrappole. Anche in Alto Polesine la presenza del lupus italicus è stata tracciata dall’Osservatorio lupi Polesine del Wwf, operativo dallo scorso gennaio. Nel maggio 2021 un esemplare era stato trovato morto, investito da un’auto in Transpolesana all’altezza di Castelguglielmo. E la conferma di presenze è nel ripetersi di avvistamenti a San Giovanni Lupatoto, a una settantina di chilometri di distanza, dove i lupi sarebbero almeno due.



«Sono nel Wwf dagli anni 90 e mai mi sarei aspettato di trovare il lupo nel Delta e in Polesine», ha commentato il presidente provinciale del Wwf Rovigo, Eddi Boschetti, presentando il nuovo progetto del Wwf Italia: una rete di 11 osservatori coordinati dalla Direzione Conservazione del Wwf, per monitorare e migliorare le conoscenze sulla specie “Canis lupus italicus”. Richieste di informazioni o eventuali segnalazioni di avvistamenti o tracce di presenza riconducibili a lupi, possono essere comunicate all’Osservatorio lupi Polesine telefonando al 351 / 7907783 o con un’email a polesine@osservatoriolupi.it .

«È una specie in espansione - ha proseguito Boschetti - e si può collocare in qualsiasi zona, perché gli individui giovani “in dispersione” possono spostarsi anche per 50 chilometri in una sola notte».

