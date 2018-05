Bimbatti nuovo vicesindaco: tolta a Paulon la delega allo Sport

I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di venerdì 4 maggio

ROVIGO - E'il nuovodi Palazzo Nodari. Lo ha nominato questa mattina il sindaco Massimo Bergamin, che nell'occasione ha dato corso anche all'annunciato. Bimbatti, 40 anni, originario di Legnago, già assessore nella Giunta del sindaco Bruno Piva, è rientrato nei mesi scorsi in Forza Italia dopo esserne uscito per correre nel 2015 con una propria lista per la poltrona di sindaco, arrivando a sostenere al ballottaggio la candidata sindaco del Pd Nadia Romeo.A Bimbatti il sindaco ha attribuito lerelative ad Ambiente, Ecologia, Sport, Sportello attività produttive, Sviluppo economico, Politiche per le frazioni e Associazionismo.Nel rimpasto è stata sfilata all'assessorela delega allo Sport e alla collegaquella di vicesindaco detenuta dopo il siluramento di Ezio Conchi avvenuto nei mesi scorsi.