CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Il colosso sta prendendo forma e prima dell’estate sarà attivo. I lavori vanno avanti giorno e notte, senza soste: il grande magazzino che servirà ad Amazon per smistare gli ordini in tutto il Nordest già mostra la propria fisionomia. «Una struttura megagalattica», la definisce il sindaco di Castelguglielmo Maurizio Passerini, che si trova a seguire il solco tracciato dal suo predecessore Giorgio Grassia, per gestire uno dei più imponenti insediamenti realizzati sul territorio polesano dei tempi della centrale Enel. «Da quello che mi risulta, il cantiere potrebbe chiudere al 30 aprile e già a metà maggio potrebbe entrare in funzione. Stanno lavorando in modo esemplare, velocissimi. Quando aprirà, serviranno subito almeno 1.500 lavoratori per coprire i tre turni da 500 sui quali si articola l’operatività del magazzino, più gli almeno altri 500 per i periodi come quello di Natale o il Black friday. Poi, per la grande mensa interna, serviranno cuochi e inservienti. E attorno dovrebbe ruotare anche un sistema di padroncini e di altre realtà di corrieri».