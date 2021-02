Furti a ripetizione nel centro Amazon: denunciato dipendente 20enne

ROVIGO - I carabinieri della stazione di Castelguglielmo (Rovigo) hanno deferito in stato libertà un 21enne della provincia di Padova, per il reato di furto. all'interno del polo logistico «Amazon». Era stata notato la sparizione di alcuni oggetti dalla linea di impacchettamento per la successiva spedizione. la circostanza è stata segnalata alla stazione dei carabinieri di Castelguglielmo che hanno pertanto svolto gli accertamenti individuando quale possibile responsabile una operaia. Un controllo all'interno dell'auto della donna ha permesso di rinvenire e recuperare una stampante portatile, una fotocamera, una confezione di burro d'arachidi, un profumatore, un depilatore nasale, due orologio sportivo e degli auricolari, per un valore complessivo 600 euro circa.

Ultimo aggiornamento: 12:38

