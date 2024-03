Incendio in un'azienda della zona industriale: erano in corso lavori. Il sindaco: «State a casa»

VILLATORA - Incendio questa mattina verso le 9.15 di oggi, 22 marzo 2024, alla Max Stand (allestimenti per fiere) in via Liguria, zona industriale di Saonara. Le fiamme si sono divampate in un capannone di proprietà della ditta Kaltec affidata alla Max Stand, Erano in corso lavori di manutenzione con l'utilizzo della fiamma ossidrica. Alta colonnna di fumo nero visibile a distanza di chilometri. Nessuna persona è rimasta ferita. L'area è stata transennata. Il sindaco ha invitato i cittadini a non uscire di casa. Ai bambini delle scuole è stato proibito di fare merenda e attività all'aperto.