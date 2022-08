ASIAGO - Un uomo di circa 30 anni, di Rovigo, è morto nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, in escursione sull’Altopiano di Asiago, sopra Rotzo, nel tentativo di recuperare il cellulare della fidanzata: l'uomo però è caduto in uno strapiombo volando per 200 metri. Sul posto Vigili del fuoco, volontari del Soccorso alpino e il Suem 118.

