Adriese e Delta beffate dal calendario: in casa assieme la maggior parte dei turni

di Luca Crepaldi

I dettagli nel servizio completo sul Gazzettino di domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO. Beffa per le due rappresentanti polesane nel campionato diLa pubblicazione dei calendari oggi ha riservato una amara sorpresa ache si ritrovano a giocare assieme, e cioè entrambe in casa ed entrambe fuori contro rispettivi avversari, per ben 20 partite di campionato; nelle restanti dodici le due polesane si alternano, quando una gioca fuori l’altra gioca in casa e viceversa.Un dispiacere per tanti appassionati che seguivano entrambe le squadre a domeniche alternate, forse un minimo di attenzione in più da parte della Lnd per due societa distanti appenauna dall’altra, non sarebbe stato male. Questa l’analisi su 32 partite di campionato su 34, escludendo ovviamente il derby.