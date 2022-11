ADRIA (ROVIGO) - Gli automobilisti sono poco attenti alle indicazioni stradali ed il Comune di Adria corre ai ripari. Cambia la disciplina in via Terranova all'intersezione con via Pegolini. Il Comando di Polizia locale, con ordinanza del comandante Pierantonio Moretto, ha istituito in loco la direzione obbligatoria a sinistra, eccetto che nella giornata di sabato (dalle 6 alle 14.30). Il divieto riguarderà tutti, sia i residenti che gli ambulanti che eseguono carichi e scarichi. I veicoli che transitano per via Terranova all'intersezione di via Pegolini potevano svoltare a destra per immettersi in corso Mazzini, passando per vicolo Santo Stefano, anzichè svoltare a sinistra per entrare in corso Mazzini, transitando per Corte Cerchi. Il sabato tale manovra era obbligatoria dalle 6 alle 14.30 per il mercato. Secondo una nota dell'Ufficio strade, però, a seguito di numerose segnalazioni, molti interpreterebbero erroneamente la segnaletica verticale esistente e transiterebbero lungo via Pegolini per immettersi poi in corso Vittorio Emanuele II, tratto di strada dove vige il divieto di transito per tutti i veicoli. Da qui la decisione del comandante Moretto, legata a motivi di sicurezza stradale e esigenze tecniche, di istituire la direzione obbligatoria - come detto - a sinistra, eccetto il sabato dalle 6 alle 14.30. Ricordiamo che l'area compresa tra via Terranova, via Pegolini, vicolo Santo Stefano, corte Cerchi, vicolo Bambine e via Filippo Corridoni è zona a traffico limitato. Ci sono voluti circa 13 anni però (2007-2020) prima che la disciplina viaria passasse dalla fase sperimentale a quella definitiva.



INFRAZIONI E SEGNALAZIONI

I residenti, da molti anni, sono preoccupati per le auto che transitano, anche a velocità sostenuta, durante le prime ore del giorno e durante la notte lungo una delle strade più strette della città, nonostante la Ztl. Sono state numerose le segnalazioni. Più volte sono stati immortalati automobilisti che, senza permesso, hanno imboccato il nodo in questione, in pieno centro, mettendo a repentaglio l'incolumità degli abitanti le cui porte o portoni delle abitazioni si affacciano proprio sull'arteria. Un fronte dove a malapena possono passare tre biciclette allineate. Da tempo i residenti chiedono maggiori controlli, una segnaletica più chiara e varchi elettronici. Cambia la viabilità anche a Bellombra dove, a causa di una deformazione del piano stradale su strada San Giacomo, in attesa dei lavori, la Polizia locale, per un tratto di circa 950 metri, ha istituito il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari.